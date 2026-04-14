İngiliz Bakandan ABD’ye sert sözler: 'Öfkeli ve hayal kırıklığı içindeyim'

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, İran’daki savaşın İngiltere’nin tercih ettiği bir süreç olmadığını vurguladı.

Reeves, “Bu, bizim başlatmadığımız ve istemediğimiz bir savaş” ifadelerini kullandı.

Reeves, ABD yönetiminin savaşa net bir strateji olmadan girdiğini savunarak, “ABD'nin net bir çıkış planı olmadan, neyi başarmaya çalıştığına dair net bir fikir sahibi olmadan bu savaşa girmesinden dolayı çok hayal kırıklığına uğradım ve öfkeliyim” dedi.

İngiliz bakan, yaşanan gelişmelerin bölgedeki enerji güvenliğini doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Reeves, “Bu durumun sonucu olarak Hürmüz Boğazı şu anda kapalı” değerlendirmesinde bulundu.

Reeves’in açıklamaları, ABD ile yakın müttefiki İngiltere arasında İran politikası konusunda görüş ayrılıklarının arttığına işaret etti.