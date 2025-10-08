İngiliz basını: Türkiye, Katar’la Eurofighter anlaşmasına yakın

Türkiye, Katar’la ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı konusunda anlaşmaya yakın.

Middle East Eye'nin haberine göre, görüşmelere ilişkin bilgi veren bölgesel kaynaklar, iki ülkenin savunma yetkilileri arasındaki temasların hızlandığını belirtiyor.

Ankara, yaşlanan F-16 filosunun yarattığı operasyonel boşluğu, yerli beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ın hizmete girmesine kadar dış tedariklerle kapatmayı planlıyor.

"KATAR SEÇENEĞİ DAHA HIZLI ÇÖZÜM"

Türkiye, Temmuz ayında Birleşik Krallık’la 40 adet Eurofighter Typhoon alımına ilişkin bir niyet mektubu imzalamıştı. Ancak fiyat konusunda uzlaşı sağlanamadı. Habere göre, Ankara, Londra’nın ilk teklifini “aşırı pahalı” buldu.

Uzmanlara göre, anlaşma sağlansa dahi teslimatlar birkaç yılı bulabilir. Bu nedenle, halihazırda 24 adet Eurofighter Tranche 3A tipi uçağa sahip olan Katar, Türkiye için çok daha hızlı bir alternatif oluşturuyor.

GÜLER VE KADIOĞLU DOHA'DA

Katar kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun bu hafta Doha’da Eurofighter görüşmeleri yaptığını doğruladı.

Savunma Bakanlığı da Güler’in Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Saoud bin Abdulrahman Al Thani ile görüştüğünü açıkladı. Ancak olası uçak alımına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

KONSORSİYUM ONAYI GEREKİYOR

Olası bir satışın gerçekleşmesi için Eurofighter üretim konsorsiyumunun onayı gerekiyor. Bu konsorsiyumda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa yer alıyor.

Bölgesel kaynaklara göre, konsorsiyum üyeleri Türkiye’nin potansiyel alıcı konumunu stratejik olarak önemsiyor ve Ankara’nın gelecekte Tranche 4 modellerine geçiş yapabileceği görüşünü paylaşıyor. Bu modeller, gelişmiş radar sistemleriyle donatılmış daha modern versiyonlar olarak öne çıkıyor.

F-35'TEN SONRA YENİ ARAYIŞLAR

Türkiye’nin 2019’da Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından ABD’nin F-35 programından çıkarılması, Ankara’nın savaş uçağı tedarikinde büyük bir boşluk yarattı.

Türk Hava Kuvvetleri, F-16, Eurofighter veya F-35 gibi farklı platformlara açık olduğunu belirtse de, savunma sanayii çevrelerinde “daha seçici” davranılması gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor.

Habere göre, Savunma yetkilileri, Türkiye’nin önceliğinin mevcut F-16 filosunun yerli teknolojilerle modernize edilmesi olması gerektiğini, pahalı geçici çözümlerin KAAN projesine kaynak aktarımını zayıflatabileceğini savunuyor.

KAAN'IN HİZMETE GİRİŞİ 2030'A SARKABİLİR

Türk savunma sanayii, ilk KAAN jetinin 2028’in sonlarında Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesini hedefliyor. Ancak birçok savunma analisti, programın karmaşıklığı nedeniyle teslimatların 2030’a sarkabileceğini öngörüyor.

Bu nedenle Ankara, geçici dönemde hava kuvvetlerinin caydırıcılığını koruyacak ara çözümler arayışında. Katar’la yapılacak olası Eurofighter anlaşması bu kapsamda değerlendiriliyor.