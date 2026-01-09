Tekirdağ’da dehşet: CHP’li ismin annesi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş, Tekirdağ'da yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Polis ekipleri dehşete düşüren olay ile ilgili çalışma başlattı.
YAŞLI KADIN YANAN EVDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU
Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangını görenler durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, yerde bıçaklanmış halde hareketsiz yatan bir kadın bulundu.
CHP'Lİ İSMİN ANNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlene kadının, CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in 70 yaşındaki annesi Binnaz Eriş olduğu tespit edildi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.