İngiliz basını yazdı: Hamaney suikastının perde arkası

Financial Times’ın (FT) haberine göre İsrail’in, İran’ın dini lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast operasyonu öncesinde Tahran’da yıllar süren kapsamlı bir istihbarat ağı kurduğu öne sürüldü.

FT’nin aktardığına göre İsrail istihbarat birimleri, başkent Tahran’da trafik kameralarına sızdı, mobil iletişim ağlarına erişim sağladı ve güvenlik ekiplerini takip etti.

Haberde, gelişmiş veri analiz yöntemleri kullanılarak Hamaney ve üst düzey yetkililer etrafında “yaşam örüntüsü” haritalaması yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, ABD istihbaratının da ek kaynak ve teknik destek sağladığı iddia edildi.

Habere göre, Hamaney’in yerleşkesindeki bir toplantıya katılacağının doğrulanmasının ardından koordineli saldırılar başlatıldı.

Operasyon kapsamında siber saldırılarla İran’ın iletişim sistemleri ve hava savunma unsurlarının devre dışı bırakıldığı, ardından hassas güdümlü füzelerle gündüz saatlerinde hedefin vurulduğu ileri sürüldü.

FT, operasyonun İran’a yönelik onlarca yıllık istihbarat odağının sonucu olarak tanımlandığını yazdı.