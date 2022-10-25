İngiliz futbolcudan Muhafazakar Parti'ye küfür
Forvet oyuncusu Paul Mullin, İngiltere'nin iktidar partisine küfür eden paylaşımda bulundu. Kulübün sahibi Ryan Reynolds paylaşımı beğendi ancak yaptırım için harekete geçti.
İngiltere'de, futbolcu Paul Mullin, iktidardaki Muhafazakar Parti'ye hakaret eden kramponlarını paylaştı.
Beşinci Lig takımı Wrexham'da oynayan oyuncu, sosyal medyada kramponlarının yan tarafında "Muhafazakar Parti'yi S....." yazan bir fotoğraf yayınladı.
Wrexham takımının sahibi ABD'li oyuncu Ryan Reynolds, Mullin'in Instagram'da paylaştığı gönderiyi beğendi ancak ortağı ile birlikte kramponları yasaklamak için harekete geçti.
Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, "fotoğraftan haberimiz yoktu" açıklamasında bulundu.
Reynolds ve McElhenney, "Haberimiz olsaydı fotoğrafların çekilmesine izin verilmezdi. Bu konu kulüp tarafından özel olarak ele alınacaktır. Kulüp, siyasi boyutu olan pek çok konuda tarafsız bir tutum benimsemiştir ve bundan sonra da benimsemeye devam edecektir. Kulüp ayrıca, ister çalışanlar ister taraftarlar olsun, herkesin kendi görüşüne sahip olma hakkı olduğunu kabul etmekle birlikte, bireysel bir görüşün herkesin ya da kulübün görüşü olarak atfedilemeyeceğinin de altını çizmektedir" dedi.
Paul Mullin'in futbol kariyerinde herhangi bir aksama olmayacağı da belirtildi.
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