İngiltere'nin yeni başbakanı ilk kez konuştu
İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles ile görüşmesinin ardından yeni görevindeki ilk basın açıklamasını gerçekleştirdi.
Rishi Sunak, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini almasının ardından Başbakanlık Konutu 10 numara önünde açıklamalarda bulundu.
Sunak, borç sorununu çözmek için "zor kararlar" alacağını ve bu sorunu gelecek nesillere bırakmak istemediğini söyledi.
Sunak'ın yeni başbakan olarak yaptığı açıklamalada şunları kaydetti:
Önderlik ettiğim hükümet, bir sonraki nesle, yani çocuklarınıza ve torunlarınıza güçsüzlükten ödeyemeyeceğimiz bir borç bırakmayacaktır.
Muhafazakar Parti'nin lideri ve başbakanınız olarak bu hataları düzeltmek için seçildim. Çalışmalar, hemen başlıyor. Ekonomik istikrarı ve güveni, bu hükümetin ana gündemi yapacağım.
İzinli gibi evlere kapandığımız Covid-19 pandemisinde, insanları ve işletmeleri korumak için elimden gelen her şeyi yaparken gördünüz.
Size söz veriyorum, bugün karşılaştığımız zorluklara karşı aynı anlayışı göstereceğim.
Bu, zor kararların alınması anlamına gelecektir.
Ülkemizi sözle değil eylemle birleştireceğim.
Sizlere hizmet etmek için her gün çalışacağım.
Bu hükümet her düzeyde dürüstlük, profesyonellik ve hesap verebilirliğe sahip olacaktır.
Güven kazanılır. Ben de sizinkini kazanacağım.
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