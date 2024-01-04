İngiliz gazete 'Montrö' engelini yorumladı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 14:29

Güncelleme: 04.01.2024 - 14:29

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph, İngiliz Donanması'nın Ukrayna'ya verdiği mayın temizleme gemilerinin Montrö Sözleşmesi'ne takılmasını yazdı.

"Türkiye, Kraliyet Donanması'nın mayın avcılarının Ukrayna'ya gitmesini engelliyor" başlıklı haberde, Ankara yönetiminin Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereğince gemilerin Karadeniz'e geçişine izin vermediği belirtildi.

Haberde, söz konusu gemilerin İngiliz Donanması tarafından geçen ay Ukrayna'ya hibe edildiği hatırlatılarak, bunların Norveç'le oluşturulan denizcilik koalisyonu çerçevesinde Karadeniz'de Rusların döşediği mayınların temizlenmesinde görev yapacağı belirtildi.

Geçen ay oluşturulan İngiltere-Norveç koalisyonunda, mayın yok etme işlemleriyle Ukrayna'nın Karadeniz'deki tahıl ticaretinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Telegraph, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın bu gemileri Ukrayna'ya hibe ederken Türk boğazlarından geçişine izin verilmeyeceğinin farkında olduğunu da aktardı.

Öte yandan sonar teknolojisiyle mayın temizleme işlemi yapan iki geminin geçişine izin verilmemesinin Kiev açısından "ciddi aksilik yarattığı" belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, gemilerin Kiev yönetimine hibe edilmesine dair 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Bu mayın avcıları, Ukrayna'ya denizde hayat kurtarma ve ihracat yollarını açma imkanı sağlayacak. Ukrayna'nın Karadeniz'de tahıl ihracatına devam etmesini de mümkün hale getirecek" demişti.

Ayrıca haberde, "Türkiye'nin savaşta Ukrayna ve Rusya arasında hassas bir denge kurarak, iki ülkeyle de ilişkilerini iyi şekilde sürdürdüğüne" dikkat çekildi.