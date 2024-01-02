Ukrayna'ya hibe edilmişti... İngiliz gemilerine 'Montrö' engeli

Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:53

Güncelleme: 02.01.2024 - 15:53

Ukrayna ile savaşta olan Rusya, Türkiye'nin "İngiliz mayın tarama gemisinin boğazlardan geçişine izin vermeyeceğini" duyurduğunu açıkladı.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı, İngiltere tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın tarama gemilerinin boğazlardan geçişine izin vermeyeceğini müttefiklerine bildirdiğini açıkladı.

Haberde, "Bazı medya organlarında yer alan 'İngiltere tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın tarama gemilerinin Türk boğazlarından Karadeniz'e geçişine izin verildiği' iddiası doğru değildir. Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. Maddesi uyarınca boğazları savaşan tarafların (Rusya ve Ukrayna) savaş gemilerine kapatmıştır" denildiği yer aldı.

"Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'ni 1936'dan bu yana tarafsız ve katı bir şekilde uyguladığı ve Karadeniz'de gerilimin tırmanmasını önlemek için bu savaş boyunca sarsılmaz kararlılığını ve ilkeli tutumunu sürdürdüğü" kaydedildi açıklaması haberde yer alırken ayrıca "Müttefiklerimiz, İngiltere tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın tarama gemilerinin savaş devam ettiği sürece Türk boğazlarından Karadeniz'e geçemeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir" ifadesinin bulunduğu belirtildi.