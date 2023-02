İngiliz gazetesi bağış toplayan kuruluşları paylaştı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:24

07 Şubat 2023

The Guardian gazetesi, Kahramanmaraş'taki depremler sebebiyle mağdur olan depremzedelere için yardım kampanyası başlatan kuruluşları haber yaptı.

"Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına nasıl yardım edebilirsiniz?" başlığıyla yayımlanan haberde, kuruluşların isminin karşısında bağış yapabilmeyi sağlayan internet sitesi bağlantısı yer aldı.

The Guardian'ın haberinde, "Birçok uluslararası yardım kuruluşu, dün meydana gelen ve yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine ve bölgedeki binaların yerle bir olmasına neden olan yıkıcı depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye acil yardım sağlamak üzere çağrıda bulundu" ifadesi yer alırken "İşte bağış yapabileceğiniz bazı kuruluşlar" denildi.

Haberde yer ismi geçen yardım kuruluşları; British Red Cross, Islamic Relief, Oxfam, Doctors Without Borders Australia, Care US, Save the Children US, Unicef şeklinde sıralandı.