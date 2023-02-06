İngiltere, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi sevk etti

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:28

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:28

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından İngiltere, Türkiye'ye arama ve kurtarma uzmanları gönderiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, ülkesinin Türkiye'ye 76 arama ve kurtarma uzmanı gönderdiğini söyledi.

Cleverly, İngiltere'nin Türkiye'ye "acil destek" gönderdiğini ve bu desteğin "76 arama-kurtarma uzmanından oluşan bir ekip, ekipman ve kurtarma köpeklerini içerdiğini" söyledi.

"Suriye'de, Birleşik Krallık tarafından finanse edilen Beyaz Miğferler müdahale için kaynaklarını seferber etti" diyen Cleverly, ihtiyaç duyulması halinde daha fazla destek sağlama sözü verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, "Hükümet, etkilenen bölgelerdeki İngiliz insani yardım çalışanlarıyla temas halinde ve etkilenen tüm İngiliz vatandaşlarına destek sağlamaya hazırız" denildi.