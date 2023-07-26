İngiliz hükümetine Wagner eleştirisi: 'Hafife alma'

Yayınlanma: 26.07.2023 - 15:44

Güncelleme: 26.07.2023 - 15:45

İngiliz Parlamentosu Dışişleri Komitesi, "Altın için silahlar: Wagner Ağı ortada" başlıklı raporunu yayımladı.

Partiler üstü milletvekillerinden oluşan komitenin raporunda, "Wagner Grubu" yerine "Wagner Ağı" ifadesinin kullandığına işaret edilerek, bu ağın, grubun kurucusu Yevgeniy Prigojin'le bağlantılı olan ve uluslararası alanda askeri, ekonomik ve siyasi operasyonlar yürüten kişi ve kuruluşlardan oluştuğu belirtildi.

Raporda, 2014'te kurulan Wagner'in askeri faaliyetlerine Ukrayna'da başladığı, grubun daha sonra Afrika ve Orta Doğu'daki diğer bazı ülkelere de yayıldığına dikkat çekildi.

Wagner'in kuruluşundan bu yana Ukrayna, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), Sudan, Libya, Mozambik ve Mali olmak üzere en az 7 ülkede askeri operasyonlar yürüttüğü belirtilen raporda, "Wagner'i topraklarına davet eden yetkililerin öncelikli amacı, başarısız ya da kırılgan rejimlerin iktidarlarını korumalarına yardımcı olmaktı" denildi.

"İNGİLİZ HÜKÜMETİ, WAGNER'İN KURULUŞUNDAN BU YANA TUTARLI STRATEJİDEN YOKSUN KALDI"

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Komite Başkanı Alicia Kearns, Wagner'e ilişkin hükümetin tutumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İngiliz hükümeti, Wagner Ağı'nın kuruluşundan bu yana geçen 10 yıl içinde tutarlı bir stratejiden yoksun kaldı ve Wagner'le anlamlı şekilde mücadele etme çabaları mevcut değildi. Bu durum ağın büyümesine, kollarını Afrika'nın derinliklerine yaymasına ve çatışma ya da istikrarsızlık nedeniyle diz çökmüş ülkeleri sömürmesine olanak sağladı"

"TEMEL BİLGİ VE POLİTİKA EKSİKLİĞİ VAR"

Raporda, "Faaliyetlerinin İngiltere'nin yurt dışındaki çıkarları üzerindeki etkisi ve yarattığı zenginliğin büyük ölçüde Afrika'da bulunduğu gerçeği göz önüne alındığında, Wagner Ağı'nın coğrafi yayılımını öncelikle Avrupa prizmasından görmek önemli eksikliktir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu nedenle raporda İngiltere'nin Wagner'i anlamakta başarısız olduğu ve "Afrika'daki faaliyetlerine çok dar şekilde odaklandığı" eleştirilerine yer verildi.

Komitenin raporunda, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Wagner savaşçılarının neredeyse 10 yıldır en az 7 ülkede askeri operasyonlar yürütmesine rağmen, İngiliz hükümetinin Wagner'in ağını anlamak için daha fazla kaynak ayırmaya başlamasının, geçen yılın başlarına kadar gerçekleşmemiş olması son derece üzücü. Hükümetin Wagner Ağı'nı ele almaması, diğer kötü niyetli özel askeri şirketler hakkında temel bilgi ve politika eksikliği olduğu sonucuna varılmasına neden oldu"