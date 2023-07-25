Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Polonya sözü: 'Wagner...'

Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:59

Güncelleme: 25.07.2023 - 12:03

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun “Wagner bizi zorlamaya başladı. Saldırı için Polonya’ya gitmek istiyorlar” ifadesine ilişkin açıklama yaptı.

Ria'da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun paralı asker grubu Wagner endişesine ilişkin "NATO topraklarının her karışını savunma" sözü verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Polonya ile ittifakımız güçlüdür. Polonya bir NATO üyesidir ve gerekirse NATO topraklarının her santimini savunuruz" dedi.

LUKAŞENKO'NUN WAGNER AÇIKLAMASI

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rus paralı asker grubu Wagner askerlerinin Polonya’ya girmek istediğini belirtti.

Lukaşenko, Rusya’daki silahlı ayaklanmanın ardından Belarus’a sevk edilen Wagner savaşçılarının Polonya’ya girmek için talepte bulunduğunu duyurarak, “Belki söylememeliydim ama söyleyeceğim. Wagnerciler bizi zorlamaya başladılar, ‘Ben Batı'ya gitmek istiyorum. Varşova ve Rzeszow'a bir geziye çıkalım’ diyorlar. Elbette kararlaştırıldığı gibi onları Belarus’un merkezinde tutuyorum. Onları oraya taşımak istemem, çünkü gerçekçi olmak gerekirse ruh halleri kötü. Birlik Devletleri çerçevesinde neler olup bittiğini biliyorlar” dedi.