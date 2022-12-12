İngiliz iş insanı Skinner'dan itiraf: Okulda cinsel içerikli DVD sattım

12 Aralık 2022 Pazartesi, 17:12

İngiliz iş insanı Thomas Skinner, küçükken okuldan neden atıldığını açıkladı.

31 yaşındaki Thomas Skinner, okulda öğrencilere cinsel içerikli DVD'ler sattığını, bu DVD'lerin yanlışlıkla okul çantasından düşmesi sonucunda öğretmene yakalanarak, okuldan atıldığını itiraf etti.

Daily Star'ın aktardığına göre Babasının bir barda tanıştığı birinden satın aldığı DVD'leri okuldaki diğer öğrencilere sattığını anlatan Skinner, bu hareketinin başlangıçta "para kazandırıcı" olduğunu, DVD'leri sattığı ilk gün satışlardan "200 Sterlin" söyledi.

Skinner, bu hareketinin, okul kantininde öğle yemeğini almak için eğilirken DVD'lerden bazılarının çantasından bir öğretmenin önünde yere düştüğünde ortaya çıktığını dile getirdi.

"CİNSEL İÇERİKLİ OLDUKLARINI SİZ DE BİLİYORSUNUZ"

Skinner, olaya değinerek, "Sanırım ilk günümde yaklaşık iki yüz sterlin kazandım. 'Bu çikolata satmaktan daha kolay' diyordum. Birkaç gün sonra babama bardaki bir moruktan aldığı DVD'lerin parasını geri ödedim. Elimde tepsimle yemekhanedeydim, 'hanımefendi sosisli güveç alabilir miyim lütfen' dedim. Eğildiğimde çanta açıldı ve cinsel içerikli DVD'ler yemekhanenin zeminine saçıldı" dedi.

Yakalandığından öğretmen ile arasındaki diyaloğu anlatan Skinner, "Bu öğretmen benden nefret ederdi, beni sevmezdi. "Nedir onlar? ' dedi. 'Hadi efendim ne olduklarını biliyorsunuz, bakın cinsel içerikli oldukları belli' dedim. O da 'doğruca ofisime' dedi. Öğle yemeğinden sonra ofisine gittim, 'DVD'lerim nerede efendim, onları geri alabilir miyim, henüz parasını ödemedim' dedim" ifaderini kullandı.

"OĞLUMA SADECE TİCARET YAPMAYI ÖĞRETİYORUM"

Skinner şöyle devam etti:

"Öğretmen 'Hayır, onları müdüre gönderdim' dedi, ben de 'işte başlıyoruz...' diye düşündüm. Bu yüzden müdürün ofisine gitmek zorunda kaldım ve orada oturup beklediğimi hatırlıyorum ve o da 'Aileni aramak zorunda kalacağım' dedi. Ben de 'annemi ara, bu senin için daha iyi, benim için değil' diye düşünüyordum. Sonunda babamı aradı ve babam oraya geldi ve çok iyi bir görüşme olmadı. Babam, öğretmene 'bak ben sadece ona nasıl alım satım yapılacağını öğretmeye çalışıyorum' dedi. Müdür de 'bunlar yasadışı dostum, okulumda buna izin veremem' dedi."

"OKULDAKİ SON GÜNÜMDÜ"

Skinner, olaydan sonra okuldan atıldığını belirterek, "Babam 'hadi ama o sadece bir çocuk, benim hatam, suçu üstleneceğim' dedi ve müdür 'polisi aramak zorunda kalacağım' dedi. Babam 'Burada neler oluyor?' dedi. İşte bu kadar, okuldaki son günümdü" dedi.