İngiliz istihbaratından Çin uyarısı: Gücünü göstermek için kilit teknolojileri kullanıyor

11 Ekim 2022 Salı, 14:14

İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Sir Jeremy Fleming, katıldığı bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sir Jeremy Fleming, İngiltere'nin küresel teknolojik hakimiyet planlarının, "dünya için büyük bir tehdit" oluşturan Çin ile "karşı karşıya" olduğu konusunda uyardı.

Fleming, Çin'in, dünyadaki insanları takip edebilecek bir "uydu sistemi" inşa edebileceğini söyledi.

Fleming, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline rağmen, "Çin'in hâlâ küresel güvenliğe yönelik uzun vadeli daha büyük bir tehdit oluşturduğunu" savundu.

"BİR DİJİTAL PARA BİRİMİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'daki "şaşırtıcı" kayıplarından dersler çıkardığını ve Çin'in Tayvan'ı "işgal" etmesi durumunda kendisini uluslararası yaptırımlardan korumak için "merkezi bir dijital para birimi oluşturmaya çalıştığını" ileri süren Fleming, Çin'in, gücünü dünyaya yaymak için kilit teknolojileri kullandığını dile getirdi.

Çin'in "diğer ülkeleri gözetlemek, nüfuz alanı oluşturmak ve politikaları kendi lehine çevirmek için dünyanın dört bir yanına teknoloji ihraç ettiğini" dile getiren Fleming, "Çin'in, korkuyla birleşen büyük gücü, hepimiz için büyük bir tehdit oluşturabilecek eylemlere zemin hazırlıyor" dedi.

Fleming, "Birçoğu, Çin'in bir çatışma durumunda diğer ulusların uzaya erişimini reddetme doktrini ile güçlü bir uydu karşıtı yetenek inşa ettiğine inanıyor. Teknolojinin, bireyleri izlemek için kullanılabileceğine dair korkular var" diye konuştu.

Fleming AYRICA, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Propaganda makinelerinin yaydığı Rus zaferi çok uzakta. Ukrayna'nın savaş alanındaki ve siber uzaydaki cesur eylemleri, gidişatı değiştirdi. Rusya, başlattığı savaş kapsamında korkunç insani maliyetin boyutunu hissetmeye başladı" dedi.