İngiliz istihbaratından Çin'e futbol maçı benzetmesi: Ligi satın almaya çalışıyorlar

18 Kasım 2022 Cuma, 11:46

İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5 şefi Ken McCallum, İngiltere'ye yönelik tehditlerle ilgili yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Ken McCallum, Çinli istihbarat ajanlarının yıllar ve hatta on yıllar boyunca sürebilen etki operasyonlarının bir parçası olarak İngiliz vatandaşlarını casus olarak yetiştirdikleri konusunda uyardı.

McCallum, Çin istihbarat operasyonlarının siyasi sistem de dahil olmak üzere ulusal ve ekonomik güvenliğe yönelik en büyük tehditlerden birini oluşturduğunu söyledi.

McCallum, "Çinli yetkililerin, Çin'in lehine fikirleri manipüle etmek için temasları geliştirmede uzun bir oyun oynadıklarını görüyoruz - sadece siyasi manzaranın dört bir yanından önde gelen parlamenterleri değil, aynı zamanda kamu hayatındaki kariyerlerinin çok daha erken dönemlerinde olan insanları da yavaş yavaş bir yükümlülük borcu oluşturarak seçmeye ve etkilemeye çalışıyorlar" dedi.

"ÇİN'İN CASUSLUK FAALİYETLERİ STRATEJİK BİR MEYDAN OKUMADIR"

Çin'in casusluk faaliyetlerinin "Birleşik Krallık için oyunun kurallarını değiştiren en büyük stratejik meydan okumayı teşkil ettiğini" ifade eden McCallum, "Giderek daha iddialı hale gelen Çin Komünist Partisi'nin diğer ülkeleri kendi iradesine boyun eğdirmek için açık ve gizli baskı uyguladığını görüyoruz. Batı, güvenliğimizin, değerlerimizin ve demokratik kurumlarımızın tehlikede olduğu bir yarışla karşı karşıya" diye konuştu.

McCallum, Rusya ve Çin'in Batı çıkarları ve değerleri için farklı türde "tehditler" oluşturduğunu öne sürdü.

600'den fazlası Avrupa'dan olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Rus yetkililerin sınır dışı edilmesinde İngiltere'nin kilit bir rol oynadığını ifade eden McCallum, bunların arasında 400'den fazla casusun da bulunduğunu ileri sürdü.

McCallum, "Bu, yakın Avrupa tarihinde Rus istihbarat servislerine karşı en önemli stratejik darbeyi vurmuştur" diyerek, diplomat olarak gizli çalışan toplam 23 Rus casusun İngiltere'den çıkarıldığını ve diplomatik vize almak isteyen 100 Rus'un da ulusal güvenlik gerekçesiyle engellendiğini söyledi.

"ÇİN, OYUNUN KURALLARINI YENİDEN YAZMAYA ÇALIŞIYOR"

McCallum, Rusya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle "batağa saplanmış olsa da, yüzüne dirsek atmaktan çekinmediğini ve istediğini elde etmek için rutin olarak hile yaptığını" söyledi.

Olayları bir futbol maçına benzeten McCallum, "Bazı oyuncularının gönderilmesinde başarılı olduk ve şimdilik kendi soyunma odalarındaki suçlama oyunuyla biraz dikkatleri dağılmış durumda ama bize saldırmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

McCallum, "Çinli yetkililer farklı bir mücadele düzeni sunuyorlar. Oyunun kurallarını yeniden yazmaya, ligi satın almaya, antrenör kadromuzu kendileri için çalıştırmak üzere işe almaya çalışıyorlar" dedi.