İngiliz jeolog, eser kaçakçılığı sebebiyle Irak'ta 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Irak mahkemesi İngiltere vatandaşı 66 yaşındaki emekli jeolog James Fitton'a, eser kaçakçılığı yapmaktan 15 yıl hapis cezası verdi.
Reuters'a göre Bağdat Ceza Mahkemesi, Fitton'u, bagajında ??küçük antik parçaları taşıdığı için Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda tutuklamasının ardından tarihi eserleri "satmak amacıyla" yurt dışına kaçırdığını gerekçe göstererek 15 yıl hapis cezası verdi.
Fitton'ın ailesi, Fitton'ın elinde toplam 12 parça çömlek ve diğer kırık parçaları bulunduğunu ve bunların hepsinin, Zi Kar eyaletindeki eski bir Mezopotamya bölgesi olan Eridu'ya yaptığı turistik ziyaret sırasında hatıra olarak topladığını söyledi.
Fitton'un avukatı kararı hayretle karşıladığını ve Fitton'un aldığı parçaların "sahte" olduğunu düşünerek aldığını ve antik eserler olduğunu bilmediğini ifade etti. Avukat, karara itiraz edeceğini de ifadesine ekledi
Fitton ile birlikte antik parçaları aldığı için tutuklanan Alman vatandaşı Volker Waldmann, aynı suçlamadan beraat etti.
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