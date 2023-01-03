İngiliz Milletvekili Shaun Slator'un tweeti, ülkeyi karıştırdı: Bu benim sorunum değil

03 Ocak 2023 Salı, 14:38

İngiltere'de muhafazakar meclis üyesi Shaun Slator, 30 Aralık'ta Güney Londra'daki bir parkta meydana gelen bir kadına yönelik cinsel saldırı haberine cevaben tartışma yaratan bir tweet attı.

Shaun Slator, kadını hedef alarak, "Büyük ihtimalle parasını ödemeyen bir bahisçidir (fahişedir)" yorumunda bulundu.

Slator'un yorumu, sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

The Mirror'a konuşan Slator, "Tecavüzü teşvik etmiyorum, değil mi?Onun bir fahişe olup olmadığını bilmiyorum, ya siz?" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BAKANDAN SERT TEPKİ GELDİ

Aile İçi Şiddet ve Koruma Bakanı olan İşçi Partisi Milletvekili Jess Phillips, Slator'un yorumunu şiddetli bir şekilde kınadı.

Jess Phillips, "Bu yorumlar tehlikeli ve aptalca. Öncelikle, fuhuş yapan ve sömürülen kadınlar her zaman tecavüze ve istismara uğramaktadır ve bu kadınlarla ilgilenilmelidir. Cinsel olarak sömürülen kadınların ve kız çocuklarının istismara uğramayacağı fikri, ciddi bir örtbas etme ve devlet başarısızlığına yol açan şeydir. Kendini eğitmelidir. İkinci olarak, herhangi bir mağduru damgalamak ve suçlamak alçakçadır ve çok az tecavüzcünün adaletle yüzleşmesinin nedeni de budur" dedi.

Phillips, muhafazakar milletvekillerini eleştirerek, "Muhafazakârların cinsel şiddet vakalarında mahkûmiyet ve suçlama konusundaki korkunç başarısızlığına odaklanmalı, polisi ve mahkemeleri çok kötü bir şekilde sakatladılar. Bu tutumların toplumda ve hatta bir temsilcide yeri yoktur. Muhafazakârlar kendi saflarında buna izin vermemelidir" diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİ DE SLATOR'U KINADI

Liberal Demokratlardan Milletvekili Sarah Olney ise, "Bu iğrenç bir yorum. Meclis üyesi derhal özür dilemeli ve bu utanç verici yorumlarını geri çekmelidir. Muhafazakar Parti'nin de gecikmeksizin kendisini görevden uzaklaştırmasını bekliyorum. Tecavüze yönelik bu tutumlara bu ülkenin hiçbir yerinde ve özellikle de siyasetimizde müsamaha gösterilmemelidir. Seçilmiş temsilcilerin bu suçla ilgili böylesine saldırgan ifadeler kullanması gerçekten şok edici" ifadelerini kullandı.

YORUMUNDAN PİŞMANLIK DUYMADI

Slator'un yorumu birçok kadın dernekleri tarafından da eleştirilerek, tepkiyle karşılandı.

Gelen tepkilere rağmen yorumundan pişmanlık duymadığını belirten Slator, "Bölgede fahişelerle ilgili yıllardır bildirdiğim büyük bir sorun var ve yerel polis ve belediye bu konuda hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor. Onlara fahişelerin ödeme yapmadıkları için adamları yolda kovaladıklarına dair video kanıtları ve bunun gibi şeyler gönderdim. Buralarda sık sık olan bir şey bu; Erkekler, fahişelere ödeme yapmıyor ve sonra kadınlar tecavüze uğradıklarını söylüyorlar. Parkta yakalandıkları, adamın kaçtığı ve sonra kadının 'Ah, tecavüze uğruyordum' dediği başka olaylar da var" dedi.

Slator'a, bir meclis üyesinin "tecavüz mağduru" olduğu iddia edilen bir kişinin "fahişe" olduğunu öne sürmesinin uygun olup olmadığı sorulduğunda, "Bunun bir olasılık olduğunu söyledim. Bence bu konuda bir sorun varsa ve polis bunu yıllardır çözemiyorsa, bence bu bir sorundur" yanıtını verdi.