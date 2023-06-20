İngiliz milyarderin Atlantik Okyanusu’nda kaybolan denizaltıda olduğu doğrulandı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:01

Güncelleme: 20.06.2023 - 09:01

Özel bir şirket olan OceanGate Expeditions tarafından Titanik’in enkazına düzenlenen tur sırasında Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıyı arama çalışmaları devam ederken, söz konusu denizaltıda İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding’in olduğu ailesi tarafından doğrulandı.

Harding’in üvey oğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Harding'in kaybolan denizaltıda olduğunu belirterek, dualarının üvey babası ile olduğunu ifade etti.

Harding'in sahibi olduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli havacılık şirketi Action Aviation, dün sosyal medya üzerinden Harding’in söz konusu dalışa katıldığını belirtmişti. Harding'in kendisi de dün sosyal medya hesabından denizaltıda olacağını paylaşmıştı.



OCEANGATE EXPEDITIONS'IN CEO'SUNUN DENİZALTIDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlerde, denizaltıda Fransız denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush’ın olduğu iddia edildi. Denizaltıda şu an kaç kişinin olduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

OceanGate Expeditions tarafından yapılan açıklamada, denizaltıdaki kişileri kurtarmak için tüm seçeneklerin seferber edildiği belirtilerek, "Denizaltıyla yeniden bağlantı kurma çabalarımızda birkaç devlet kurumu ve derin deniz şirketinden aldığımız kapsamlı yardım için derinden müteşekkiriz" denildi.

Geçen hafta başlaması ve perşembe günü sona ermesi planlanan Titanik turu bu yılın 5’inci dalışıydı. Kişi başı 250 bin dolara mal olan dalış, Kanada'nın Newfoundland ve Labrador eyaletinde yer alan St. John's'ta başlıyor. Titanik'in enkazına dalış ve çıkış yaklaşık 8 saat sürüyor ve denizaltının 5 kişilik kapasitesi bulunuyor.



TİTANİK’IN ENKAZI 3 BİN 800 METRE DERİNLİKTE

Titanik’in enkazı, Kanada’nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

Öte yandan, Amazon’un sahibi ABD’li milyarder Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in beşinci ticari uçuşunda yolcu olarak geçen yıl uzaya çıkan Harding, Kuzey ve Güney Kutupları üzerinden dünyayı dolaşarak Guinness Dünya Rekoru kırmıştı.

