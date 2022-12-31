İngiliz şarkıcı M.I.A.'dan itiraf: 'İsa gerçektir' dedikten sonra çok tepki aldım

31 Aralık 2022 Cumartesi, 11:33

Ünlü İngiliz şarkıcı Mathangi "Maya" Arulpragasam (M.I.A.) "İsa gerçektir" dediği için kariyerinde "büyük bir tepkiyle" karşılaştığını itiraf etti.

Sri Lanka asıllı İngiliz bir şarkıcı Mathangi "Maya" Arulpragasam veya bilinen adıyla M.I.A., İsa Mesih'e olan inancının, yaptığı diğer tüm açıklamalardan daha fazla tepki topladığını iddia etti.

Arulpragasam, "Kariyerimdeki ve hayatımdaki en büyük tepkiyle 'İsa gerçektir' dedikten sonra karşılaşmış olmam benim için büyük bir aydınlanma. Bunları yargılayan insanlar iyi bir kız olmaktansa kötü bir kız olmamı tercih ediyor" dedi.

İngiliz şarkıcı, Apple Music'ten Zane Lowe'a verdiği demeçte "yeniden doğmuş bir Hıristiyan" olduğunu söyleyerek, "Temel olarak, tüm hayranlarım bana karşı dönebilir, çünkü hepsi bu ülkede İsa Mesih'e inanan insanlardan nefret eden ilericiler. Kariyerime zarar getirse bile yalan söylemeyeceğim. Doğruyu söyleyeceğim ve size aklımdan ve kalbimden geçenleri anlatacağım. Eğer şimdi 'İsa gerçektir' diyerek geri dönüyorsam, bunun bir anlamı var" diye konuştu.

Arulpragasam, Hindu olarak yetiştirildiğini ve bu deneyimden önce İsa'yı "aptalca bir hikaye" olarak düşündüğünü belirterek, yeni keşfettiği inancı nedeniyle daha fazla hayran kaybedeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Arulpragasam, ABD tarafından belirlenmiş bir terörist grubu desteklemeyi de içeren radikal siyasi aktivizmi nedeniyle tartışmalara yol açtı. Şarkıcının, iddialara göre 2006 yılında ABD'ye girişi yasaklandı.