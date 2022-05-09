İngiliz Savunma Bakanı, Putin'i '70 yıl önceki faşizmi ve zorbalığı yansıtmakla' suçladı
İngiltere Savunma Bakanı, Putin'i ve yakın çevresini 70 yıl önceki faşizmi ve zorbalığı yansıtmakla suçladı.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı gününde, başkent Londra'daki Ulusal Ordu Müzesi'nde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus generallere atıfta bulunan Wallace, "Onlar ve Putin için zafer günü olamaz, Ukrayna'da sadece onursuzluk ve kesinlikle yenilgi olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Putin'in, Nazileri yenmek için savaşan Rus askerlerinin onurunu lekelediğini söyleyen Wallace, "Putin, yakın çevresi ve generalleri, geçen yüzyılın totaliter rejimlerinin hatalarını tekrarlayarak 70 yıl önceki faşizm ve zorbalığın aynası oluyor" ifadesini kullandı.
RUSYA BAŞARISIZ OLUYOR VE BUNU BİLİYORLAR
Bakan Wallace, Putin'i "Rusya'nın geçmişini ve geleceğini parçalamakla" suçlayarak "Gerçekten Putin'in istediği şey, Rus halkının ve dünyanın, devam eden militarizm anıtına hayran kalması ve gözünü korkutması. Rusya'nın genelkurmayı başarısız oluyor ve bunu biliyorlar" dedi.
Ukrayna'da, sivillere yönelik saldırılara, kadın ve çocukların hedef alınmasına ve cinsel şiddet vakalarına dikkati çeken Wallace, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki potansiyel savaş suçları hakkında da bilgi topladığını ve bu suçlardan sorumlu olan herkesten hesap sorulması için bilgilerin kullanılacağını dile getirdi.
Wallace, Rus generallerin de Putin kadar suçlu olduğunun ve askeri mahkemede yargılanmaları gerektiğinin altını çizdi.
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