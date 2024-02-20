İngiliz vatandaşı Türkiye'de otele yerleşti, 'İngiltere'deki evimden daha ucuz' dedi...

Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:48

Güncelleme: 20.02.2024 - 13:19

İngiltere'nin Machester kentinde yaşayan 24 yaşındaki Josh Kerr, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı paylaşım ile Antalya'daki bir otelde 28 gün geçireceğini duyurdu.

Seyahat masrafları da dahil olmak üzere toplamda 944 Sterlin (Bugünkü kurla 36 bin 716 TL) harcadığını belirten Kerr, (buna üç öğün açık büfe yemek de dahil), Manchester'daki dairesine sadece kira ve faturalar için 950 Sterlin (Bugünkü kurla 36 bin 949 TL) ödediğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımında Kerr, "Komik olmaya çalışmıyorum ama kiram, faturalarım ve belediye vergisi için 950 Sterlin ödüyorum. Burada kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemekleri, içecekler, atıştırmalıklar ve bir ev alıyorsunuz. İngiltere'de ne işimiz var?" ifadesinde bulundu.

"DAHA UCUZ"

Hafta sonunu havuz kenarında uzanarak geçiren Kerr, "güzel" bir yer olarak tanımladığı "antik kalıntılarla çevrili" Side'yi keşfetti.

Daily Mail'de yer alan habere göre, "Bunu gerçekten yaptığıma inanamıyorum. Yurtdışında her şey dahil tatil yapmanın evde yaşamaktan daha ucuz olup olmayacağını merak ediyordum ve öyle olduğu ortaya çıktı" dedi.

Yaratıcı stratejistlik yapan Kerr, "İşyerimin yurtdışında çalışmama izin veren avantajlarından birini kullanıyorum" açıklamasında bulundu. Kerr, çalışma saatlerinin hala aynı olduğunu ancak İngiltere ve Türkiye arasındaki saat farkının endişe yarattığını "umarım kimse İngiltere saatiyle akşam 5'te, yani burada akşam 8'de telefon açmaz" sözleriyle belirtti.

Tam zamanlı işini güneşlenirken yapmayı planladığını söyleyen Kerr, Manchester ile oteldeki yaşamı "Burada herkes çok daha mutlu. Sanırım hepsi tatilde olduğu için" diyerek karşılaştırdı.

Kerr ayrıca, "Bavullarınızı toplayın, kiranızı karşılamak için dairenizi veya evinizi bir aylığına başkasına kiralayın ve bir ay boyunca güneşin altında yaşayın ve hala para biriktirmiş olacaksınız!" tavsiyesinde bulundu.