Türk modacı Yunanistan ile İngiltere arasında krize neden oldu

Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:34

Güncelleme: 20.02.2024 - 10:34

Yunanistan’da Atina Akropolü’nün bir parçası olan ve Elgin Mermerleri (Parthenon Mermerleri) denilen 2.500 yıllık heykeller, 19. yüzyılda İngiltere’ye götürülmüş. Yunanistan, Londra’daki British Museum’da sergilenen Elgin Mermerleri’nin çalındığını ve iade edilmesi gerektiğini savunuyor.

İngiltere ise iade etmiyor. Babası Türk, annesi İngiliz olan modacı Erdem Moralıoğlu da geçen cumartesi müzede Elgin Mermerleri’nin bulunduğu Duveen Galerisi’nde defile düzenledi.

YUNAN BAKANDAN SERT SÖZLER

Sputnik'in aktardığına göre, Erdem Moralıoğlu, Londra Moda Haftası’nda sergilediği bu yeni koleksiyonunda, Yunan operacı Maria Callas’tan esinlendiği gerekçesiyle defilesi için Elgin Mermerleri’nin önünü seçti. Ancak bu seçim, heykellerin iadesini isteyen Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni’yi çok kızdırdı.

British Museum yönetimini Elgin Mermerleri’ne saygısızlıkla suçlayan Mendoni, “İngilizler bu defileye izin vererek eserlerimizi önemsizleştirip, aşağılamıştır, heykeller derhal iade edilmeli” dedi.

BİTMEYEN KAVGA

İngiltere, Yunanistan’ın istediği Elgin Mermerleri’ni iade etmiyor. Bu yüzden geçen Kasım ayında da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İngiltere Başbakanı Sunak arasında kriz yaşanmıştı. Londra’yı ziyaret eden Miçotakis, Sunak ile randevusundan bir gün önce Elgin Mermerleri’ni isteyince randevusu iptal edilmişti. Ayağa kalkan Yunanistan, İngiltere’yi yine saygısızlıkla suçlamıştı.

Yunanistan’ın Elgin Mermerleri önünde defile yapılması nedeniyle İngilizleri saygısızlıkla suçlaması yanıtsız kalmadı. İngiliz yetkililer de Yunan Kültür Bakanı Linda Mendoni’ye, 2021’de Atina’daki tarihi Panathinaiko Stadyumu’nda Fransız moda devi Christian Dior’a gösteri eşliğinde çekim izni verilmesini hatırlattı. Dior o zaman çekim için Yunanistan’a 900 bin euro (30 milyon TL) ödemişti.