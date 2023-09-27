Mehmet Şimşek, Financial Times'a konuştu: 'Zorlu süreçteyiz, sabırlı olmalıyız'

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiliz basınından Financial Times’a röportaj verdi.

Şimşek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ekonomi politikalarına desteğini verdiğini ifade etti.

"ZORLU BİR SÜREÇTEYİZ"

Yurttaşların sabır göstermesi isteyen Mehmet Şimşek, “Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz” şeklinde konuştu.

Gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun “geçiş sürecinde” olacağını kaydeden Şimşek, miktarsal sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte finansal koşulların Merkez Bankası'nın politika faizinin işaret ettiğinden daha fazla sıkı olduğunu söyledi.

Şimşek ayrıca, “Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var” dedi.