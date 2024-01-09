İngilizler 150 bin sterline tuğamiral arıyor

Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:46

Güncelleme: 09.01.2024 - 17:46

İngiliz donanması, mevcut Denizaltılar Direktörü Tuğamiral Simon Asquith’in yerini alacak kimseyi bulamayınca profesyonel iş ve işçi ağı Linkedin’e ilan vermek zorunda kaldı.

İngiliz basınına konuşan savunma kaynakları The Telegraph’a, “denizaltı komuta etme tecrübesi bulunan emekli bir subay” aradıklarını ve pozisyon için yıllık 150 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 700 bin TL) maaş vermeyi düşündüklerini söyledi.

ORDUDA ELEMAN AÇIĞI VAR

İlanda belirtildiğine göre işe alınacak kişi “son derece gizli ve elit operasyonların” yanı sıra nükleer denizaltı ‘Trident’in komutasından da sorumlu olacak. Donanmanın Linkedin aracılığıyla işe alım yapması alışılmadık bir durum olmasa da, daha önce bu derece yüksek bir pozisyon için ilan verilmemişti.

CNNTürk'ün aktardığı habere göre, İngiliz basını kısa süre önce donanmanın ciddi şekilde eleman eksikliği yaşadığını, bu sebeple iki savaş gemisini hizmet dışı bırakmak zorunda kaldığını yazmıştı.