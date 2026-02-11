İngilizler tarafından yağmalanan Afrika eserleri iade edilecek

İngiltere’deki University of Cambridge, 19. yüzyılın sonlarında Britanya ordusu tarafından Afrika’dan götürülen 116 eserin mülkiyetini resmen Nijerya’ya devretti. Eserlerin yıl sonuna kadar fiziksel olarak iade edilmesi planlanıyor.

Üniversite ile Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu (NCMM) tarafından yapılan ortak açıklamada, eserlerin anavatanlarına döneceği bildirildi.

“Benin Bronzları” olarak bilinen eserler, 15. ile 19. yüzyıllar arasında üretilen metal heykeller, kabartmalar ve oymaları kapsıyor. Söz konusu eserler, 1897 yılında Britanya birliklerinin Benin Krallığı’na (bugünkü Nijerya’nın Edo eyaleti) düzenlediği askeri operasyon sırasında alındı.

El işçiliği ve sanatsal değeriyle dikkat çeken eserler, bölge halkı açısından derin tarihsel ve manevi önem taşıyor.

İade süreci, NCMM’nin Ocak 2022’de yaptığı resmi başvurunun ardından başladı. Cambridge yönetimi talebi destekledi ve İngiltere Hayır Kurumları Komisyonu’nun onayıyla mülkiyet devri gerçekleştirildi.

Eserler halen üniversitenin Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi’nde (MAA) bulunuyor.

17 ESER GEÇİCİ OLARAK KALACAK

Üniversite, 116 eserin Nijerya’ya iade edileceğini, ancak 17 parçanın ilk etapta üç yıl süreyle müzede sergilenmeye devam edeceğini açıkladı. Bu eserlerin ziyaretçiler, öğrenciler ve araştırmacılar için erişilebilir olacağı belirtildi.

MAA Direktörü Prof. Nicholas Thomas, son 10 yılda Nijeryalı yetkililer, akademisyenler ve Benin Kraliyet Sarayı temsilcileriyle yürütülen diyalogdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Thomas, sömürge döneminde el konulan eserlerin iadesine yönelik ulusal ve uluslararası desteğin arttığını söyledi.

NCMM Genel Direktörü Olugbile Holloway ise eserlerin Lagos ve Benin City’deki müzelerde sergileneceğini belirtti. Holloway, “Bu sadece fiziksel nesnelerin değil, aynı zamanda alınan onur ve gururun da iadesidir” dedi.

Nijerya’da ilerleyen dönemde kalıcı bir serginin açılması planlanıyor.