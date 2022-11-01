İngilizlerin yardımına gıda bankaları koştu: 'Cankurtaran oldu'

01 Kasım 2022 Salı, 10:12

İngiltere'de artan gıda ve enerji fiyatları enflasyonun yükselmesine neden oldu. İngiltere'de yaklaşan kış mevsimi için endişeler artarken, tüketici derneği 'Which?' tarafından yapılan son ankete göre milyonlarca İngiliz öğün atlamaya başladı.

AFP'nin haberine göre, temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan İngilizlerin imdadına Hackney Gıda Bankası yetişti. Hackney Gıda Bankası, rekor sayıda insanın yardım için geldiğini kaydetti.

Hackney Gıda Bankası'nın hizmet müdürü Tanya Whitfield, bu durumun tamamen yeni bir şey olduğunu söyledi.

Whitfield, "Temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki artış, durumu daha da kötüleştirdi. Herkes makarnayı ucuz bir seçenek olarak görüyor, artık ucuz bir seçenek değil" dedi.

Gıda bankası sorumlusu Johan Ekelund, yüzde 10'u aşarak G7 ülkeleri arasında en yüksek seviyeye ulaşan enflasyon için "Hayat pahalılığı kriziyle birlikte insanlar faturalarını ödeyemiyor ve yiyecek alamıyor. Yiyecek ya da faturalar, birini seçmek zorundalar. Bu kötü durum, giderek baskıyı daha çok hissetiriyor. Bu kış için gerçekten endişeliyim" açıklamasında bulundu.

Gıda bankası çalışanı olan Andrew Wildridge, normalde gıda bankalarına bağışta bulunan pek çok ailenin artık kendi ihtiyaçlarına odaklanmak zorunda kaldığını belirtti.

Wildridge, "Pandemi öncesinden bu yana talep iki katına çıkarken, bağışlar yarı yarıya azaldı. Umarım bağışlarda bir artış sağlayabiliriz" dedi.

Gıda bankalarından yardım alan 51 yaşındaki Michael Cox, "Bu kesinlikle benim için cankurtaran oldu" ifadesinde bulundu.