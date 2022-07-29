İngiltere savunma bakanı, 'Putin'in A, B ve C planı başarısız oldu'

29 Temmuz 2022 Cuma, 10:01

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya için Ukrayna savaşında sahada kaybetti. Başkan Putin, kendisine yeni stratejiler bakabilir dedi.

Sky News televizyonuna verdiği demeçte Wallace, "Ruslar şu anda sahanın bir çok alanında başarısız oluyor. Putin'in A, B ve C planı başarısız oldu. D planına arayabilir" şeklinde konuştu