İngiltere savunma bakanı, 'Putin'in A, B ve C planı başarısız oldu'
İngiltere Savunma Bakanı katıldığı programda, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı değerlendirdi. Putin'in başarısız olduğunu iddia etti.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya için Ukrayna savaşında sahada kaybetti. Başkan Putin, kendisine yeni stratejiler bakabilir dedi.
Sky News televizyonuna verdiği demeçte Wallace, "Ruslar şu anda sahanın bir çok alanında başarısız oluyor. Putin'in A, B ve C planı başarısız oldu. D planına arayabilir" şeklinde konuştu
Video Haberler
- 'Sosyal alanlarda klima çok riskli'
- Pazarcı'dan 'yalaka' açıklaması
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!