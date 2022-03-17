İngiltere askeri istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin büyük ölçüde durduğunu söyledi
İngiliz askeri istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin tüm cephelerde büyük ölçüde durduğunu bildirdi.
İngiliz askeri istihbaratı dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin tüm cephelerde büyük ölçüde durduğunu, Rus kuvvetlerinin ağır kayıplara uğradığını ve son günlerde karada, denizde veya havada çok az ilerleme kaydettiğini söyledi.
İngiltere Savunma Bakanlığı, "Ukrayna direnişi sağlam ve iyi koordine edilmiş durumda. Tüm büyük şehirler de dahil olmak üzere Ukrayna topraklarının büyük çoğunluğu Ukrayna'nın elinde kalıyor" ifadelerini kullandı.
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