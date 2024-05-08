İngiltere, Avrupa'nın ilk yeni nesil nükleer yakıt tesisini inşa edecek

Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:40

Güncelleme: 08.05.2024 - 09:40

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İngiltere, halihazırda Rusya'nın hakim olduğu HALEU pazarında, yurt içi ve yurt dışındaki nükleer enerji santrallerine yakıt tedarik etmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda hükümet, uluslararası bir şirket olan Urenco'ya HALEU tesisi kurması için 196 milyon sterlin kaynak sağlayacak. Söz konusu tesisin 2031'e kadar ihracat veya yurt içi kullanıma hazır şekilde yakıt üretmesi hedefleniyor.

Avrupa'da bu alanda ilk olma özelliği taşıyan ve ülkenin kuzey batısındaki Cheshire'da kurulacak tesiste 400 yüksek vasıflı istihdam oluşturulması planlanıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'yı Avrupa'nın enerji pazarından çıkarmak için uranyum zenginleştirme tesisi kurmanın şart olduğunu belirterek, "Rusya çok uzun bir süredir bu güçlü nükleer yakıtın tek tedarikçisi ve bu onu enerji pazarının tamamen dışına itmek için atılacak son adım" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar dört katına çıkarmayı ve nükleer enerjide son 70 yılın en büyük genişlemesini hedeflediği planını daha önce açıklamıştı.