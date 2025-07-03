İngiliz bakan, parlamentoda gözyaşlarına boğuldu: Kamuoyu ve ekonomi sarsıldı

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Çarşamba günü Avam Kamarası’nda gerçekleşen Başbakan’a Sorular oturumunda oldukça yorgun ve duygusal bir görüntü verdi.

Yaklaşık yarım saat süren oturum boyunca Reeves’in gözyaşlarını sildiği ve bitkin göründüğü gözlemlendi. Sözcüsü, bu durumun “kişisel bir mesele” olduğunu belirtti.

Reeves üzerindeki baskının temelinde, hükümetin refah reformu yasa tasarısında yaptığı geri adımlar yatıyor. Tasarı parlamentodan geçti ancak uzun vadede tasarruf sağlayacak maddeler metinden çıkarıldı. Bu değişiklik, hükümetin mali disiplin hedeflerini zora sokarken, piyasalarda tedirginlik yarattı.

Reeves, yatırımcı güvenini sağlamak için kamu borçlanmasını sınırlayan mali kurallara bağlı kalacağını sık sık vurgulamıştı. Ancak İşçi Partisi içindeki bazı milletvekilleri, sosyal yardımlardaki kesintilerin fazla sert olduğunu belirterek reformlara karşı çıktı. Bu durum, Reeves’in hem parti içinden hem kamuoyundan gelen baskılarla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

STERLİN DEĞER KAYBETTİ

Reeves’in parlamentodaki görüntüsünün ardından İngiltere’nin borçlanma maliyetleri yükseldi ve sterlin yaklaşık %1 değer kaybetti.

Analistler, piyasadaki bu hareketlerin Reeves’in görevden alınabileceği ihtimaline yönelik endişelerden kaynaklandığını belirtti.

2022 yılında Liz Truss hükümetinin benzer şekilde ani ve finanse edilmemiş vergi indirimleriyle büyük bir ekonomik çalkantıya yol açtığı hatırlatılarak, Reeves’in durumunun yatırımcıları yeniden tedirgin ettiği kaydedildi.

STARMER'DAN DESTEK

Başbakan Keir Starmer’ın ofisi, Reeves hakkındaki spekülasyonlara hızlı şekilde yanıt verdi. Başbakanlık Sözcüsü, “Maliye Bakanı hiçbir yere gitmiyor. Başbakan, Reeves’e tam destek veriyor” açıklamasında bulundu.

BBC’ye verdiği önceden kaydedilmiş bir röportajda da Starmer, Reeves’in “uzun süre görevde kalacağını” söyledi. Reeves’in istifa ettiği yönündeki iddialara ise, “Hayır, istifa teklif edilmedi” yanıtı verildi.

Bazı İşçi Partili vekiller, Reeves’in parlamentoda gözyaşlarına hakim olamamasının ardında, Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle ile yaşadığı tartışmanın olduğunu öne sürdü. Hoyle’un sözcüsü bu iddiaya ilişkin yorum yapmadı.

Muhalefetteki Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch ise Reeves’i doğrudan hedef aldı. Badenoch, “O başbakanın başarısızlığının insan kalkanı” ifadesini kullanarak, Reeves’in görevde kalıp kalmayacağını sorguladı.

Refah reformlarındaki U dönüşü sonrası hükümetin bütçe açığını kapatmak için ya vergi artışı ya da başka alanlarda harcama kesintisi yapması bekleniyor. Bu durum, yıl sonunda açıklanacak olan yeni bütçe öncesi büyük bir siyasi ve ekonomik belirsizlik yaratıyor.