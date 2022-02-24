İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan NATO liderlerine 'acil' çağrı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından tüm NATO liderlerini acil toplantıya çağırdı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından düzenlenen Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) sonrası Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Johnson, "Bu, kıtamız için bir felakettir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili bu sabah ulusa hitap edeceğim. G7 liderleriyle de görüşeceğim ve tüm NATO liderlerini mümkün olan en kısa sürede acil toplantıya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın, TSİ ile 20.00'de de parlamentoda konuşma yapması öngörülüyor.
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