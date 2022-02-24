Son Dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy: Ellerinize silah alın, hazır olun
Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yurttaşlarına seslendi. Zelenskiy, "Ellerinizde silahla meydanlarda savaşmaya hazır olun" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya saldırısının ardından açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, Ukrayna yurttaşlarından yaralı askerler için kan bağışı yapmasını talep etti.
Zelenskiy'nin konuşmalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:
- Ellerinde silahlarla devletimizi savunmaya hazır olan hiçbir Ukrayna yurttaşlarının yaptırım uygulanmayacak
- Rusya, Nazi Almanya'sının yaptığı gibi, sabaha karşı korkakça saldırdı.
- Askeri tecrübesi olan herkesin gelip, İçişleri Bakanlığı'na başvurmasını istiyoruz. Bizi koruyan savaşçılarımıza kan bağışı yapmanızı istiyorum.Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin.
- Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz. Ukrayna'yı şehirlerimizin meydanlarında desteklemeye hazır olun.
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