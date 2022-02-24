Son Dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy: Ellerinize silah alın, hazır olun

Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yurttaşlarına seslendi. Zelenskiy, "Ellerinizde silahla meydanlarda savaşmaya hazır olun" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 12:28
Son Dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy: Ellerinize silah alın, hazır olun
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya saldırısının ardından açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna yurttaşlarından yaralı askerler için kan bağışı yapmasını talep etti.

Zelenskiy'nin konuşmalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

  • Ellerinde silahlarla devletimizi savunmaya hazır olan hiçbir Ukrayna yurttaşlarının yaptırım uygulanmayacak
  • Rusya, Nazi Almanya'sının yaptığı gibi, sabaha karşı korkakça saldırdı.
  • Askeri tecrübesi olan herkesin gelip, İçişleri Bakanlığı'na başvurmasını istiyoruz. Bizi koruyan savaşçılarımıza kan bağışı yapmanızı istiyorum.Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin.
  • Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz. Ukrayna'yı şehirlerimizin meydanlarında desteklemeye hazır olun.

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