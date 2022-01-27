İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir yalanı daha ortaya çıktı

27 Ocak 2022 Perşembe, 15:26

Parlamento Dışişleri Komitesi tarafından yayınlanan hükümetin bir iç yazışmasında, eski bir İngiliz asker tarafından yönetilen Nowzad adlı hayvan barınağının kamuoyu tarafından bilinir hale geldiği belirtilerek, "Başbakan az önce (askerin) personelinin ve hayvanlarının tahliye edilmesine izin verdi" denildiği görüldü.

HaberTürk'ün haberine göre; ikinci bir yazışmada da "Başbakan'ın bugün erken saatlerde Nowzad hayvan yardım kuruluşunun personelini tahliye etme kararı ışığında" adıyla yayınlanan belgede gizlenen başka bir kuruluşun da personelinin tahliyesini istediği ifade edildi.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Kabil'i ele geçirmesinin ardından, yabancı güçler ve onlara çalışan Afganların tahliyesine başlanmıştı.

Bu sırada eski İngiliz asker Paul Farthing, sahibi olduğu bir barınaktaki 100'den fazla kedi ve köpeğin tahliye edilmesi için kampanya başlatmıştı.

İngiliz hükümeti önce karşı çıksa da daha sonra parası bağışlarla toplanan bir uçakla tahliyeye izin vermişti.

Bu tahliye, o dönem İngiltere'de hükümetin hayvanları, hayatları tehlikede olan insanlara tercih ettiği tartışması başlatmıştı.

Başbakan Johnson, 7 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, hayvanların tahliyesine izin verdiği iddia için "tamamen saçmalık" demişti.