İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye geliyor

26.10.2025 16:18:00
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

