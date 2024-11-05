İngiltere, çocukların sigara içmesini yasaklamaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:18

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:18

Birleşik Krallık'ta “İlk dumansız nesli” yaratmayı amaçlayan “Tütün ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı”, tütün satın alınabilecek yaşı kademeli olarak yükselterek 1 Ocak 2009'dan sonra doğan herkesin yasal olarak sigara içmesini engelleyecek.

Bakanlara göre, “tarihi” mevzuatın “binlerce hayat kurtarması ve NHS'yi (Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi) koruması” umuluyor ve bugün Avam Kamarası'nda tanıtılacak.

Kapalı alanlarda sigara içme yasağı yetkileri, çocuk oyun alanları, okul ve hastane önleri gibi bazı açık alanlara da genişletilebilir. Tasarı, elektronik sigara reklamları ve sponsorluklarına kısıtlamalar getirmenin yanı sıra, çocuklar ve gençler için cazibesini azaltmak amacıyla e-sigaraların aromalarını, teşhirlerini ve ambalajlarını da kısıtlayacak.

Tek kullanımlık elektronik sigaralar, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren ayrı bir çevre mevzuatı kapsamında yasaklanacak.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Wes Streeting, şunları söyledi:

“İnsanların sağlıklı kalmalarına yardımcı olmak için harekete geçmezsek, toplumumuzda giderek artan sağlıksızlık dalgası NHS'imizi boğmak ve iflas ettirmekle tehdit ediyor. Önlemek tedavi etmekten daha iyidir. Bu Hükümet, ilk dumansız nesli yaratmak, çocukların elektronik sigara yoluyla nikotin bağımlısı olmalarını engellemek ve çocukları ve savunmasız insanları pasif içiciliğin zararlarından korumak için cesur adımlar atıyor. Bu tarihi mevzuat binlerce kişinin hayatını kurtaracak ve Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyacaktır. Sağlıklı bir toplum inşa ederek, daha az insanın hasta olarak işten ayrıldığı sağlıklı bir ekonominin inşasına da yardımcı olacağız.”

BENZER BİR YASA TASARISI SEÇİMLER NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Benzer bir yasa tasarısı bir önceki hükümet tarafından da gündeme getirilmiş, ancak genel seçimler nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Teklifler daha sonra Temmuz ayında İşçi Partisi Hükümeti tarafından yeniden gündeme getirildi.

Ağustos ayında, bakanların halk sağlığını iyileştirmek için bira bahçeleri ve stadyumların dışı gibi bazı açık alanlarda sigara içilmesini yasaklamayı düşündükleri bildirildi. Ancak, geçtiğimiz ay The Guardian gazetesi hükümetin bu öneriyi engellediğini bildirdi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'na göre, sigaranın neden olduğu kanserlerin sayısı 2003 yılından bu yana yüzde 17 oranında arttı.

Yasa tasarısının sunulmasını memnuniyetle karşılayan Birleşik Krallık Hükûmeti Baş Tıbbi Danışmanı Chris Whitty, “Bu, kabul edildiği takdirde ulusun sağlığı üzerinde olumlu ve kalıcı bir etkisi olacak önemli bir yasa tasarısıdır. Dumansız bir ülke, bugün doğan çocuklar ve gelecekteki insanlar için hastalık, sakatlık ve erken ölümleri önleyecektir. Sigara, ölü doğumlar, çocuklarda astım, kanserler, felçler ve kalp krizlerinden erken bunamaya kadar yaşam boyu zarara neden olmaktadır” dedi.