İngiltere'den İsrail'e tepki: Derinden rahatsız edici
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Lübnan'da bir hastane ve sağlık personelini vurmasına, "Derinden rahatsız edici" sözleriyle tepki gösterdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Lübnan'da sağlık tesislerini ve destek personelini vurduğuna ilişkin haberler derinden rahatsız edici" ifadelerini kullandı.
Tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uygun davranmaya çağıran Lammy, "Önceliğimiz iki tarafta da acil ateşkes sağlanması, böylece İsrailli ve Lübnanlı sivillerin evine dönebilmesidir" değerlendirmesini yaptı.
Lübnan resmi ajansı NNA, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından 4 top mermisi ile vurulduğunu duyurmuştu.
Hastaneden yapılan açıklamada ise saldırı sonucunda çoğu ağır olmak üzere 9 sağlık personelinin yaralandığı belirtilmişti.
Saldırının ardından hastane personeli tahliye edilmişti.
Etiketler: #israil #ingiltere
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