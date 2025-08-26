İngiltere’de 1976 krizi endişesi: “Borç yükü ekonomiyi çökertme noktasında”

İngiltere, hızla artan kamu borcu ve yüksek faiz maliyetleri nedeniyle, 1976’daki IMF krizine benzer bir ekonomik çöküş riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Yaklaşık 50 yıl önce, dönemin İşçi Partisi hükümeti, artan bütçe açıkları ve enflasyon nedeniyle IMF’den acil kredi almak zorunda kalmıştı.

Guardian'ın aktardığına göre, bu dönem, ülkenin en ağır savaş sonrası krizlerinden biri olarak tarihe geçti. IMF’nin şart koştuğu kemer sıkma önlemleri, harcamalarda ciddi kesintilere yol açtı ve İşçi Partisi birkaç yıl içinde iktidarı kaybetti.

Şimdi ise Hazine Bakanı Rachel Reeves, benzer uyarılarla karşı karşıya. Tahminlere göre kamu maliyesinde 50 milyar sterlinlik açık var.

Borç faizi: 111 milyar sterlini aştı.

Kamu borcu: 2,7 trilyon sterline çıkarak GSYH’nin %96’sını geçti.

Tahvil faizleri: 30 yıllık devlet tahvillerinde getiri %5,5’i aşarak ABD ve Yunanistan’ın üzerine çıktı.

UZMANLARDAN SERT UYARILAR

Ekonomi uzmanı Jagjit Chadha, tabloyu “1976 IMF krizine giden dönem kadar tehlikeli” olarak tanımladı ve İngiltere’nin emekli maaşlarını ve sosyal ödemeleri karşılamakta zorlanabileceğini söyledi.

Eski İngiltere Merkez Bankası yetkilisi Andrew Sentance ise Reeves’i, “1976’daki [Hazine Bakanı] Denis Healey tarzı bir krizi 2025-26’da tetiklemekle” suçladı.

“1970’LER GERİ DÖNDÜ”

İşçi Partisi hükümeti, Eylül ayında açıklanacak ilk sonbahar bütçesi öncesi yoğun baskı altında. Reeves’in yeni vergi artışlarıyla açığı kapatmaya çalışması bekleniyor, ancak muhalifler bu adımın durgunluğu derinleştireceğini savunuyor.

Reform UK lideri Nigel Farage, “1970’ler geri döndü” açıklamasını yaparken, Muhafazakâr lider Kemi Badenoch, yükselen borçlanma maliyetlerini “İşçi Partisi’nin ekonomik yönetim hatası” olarak niteledi.

Londra, NATO yükümlülükleri çerçevesinde 2027’ye kadar savunma harcamalarını GSYH’nin %2,5’ine çıkarma taahhüdünü de yerine getirmek zorunda.