İngiltere’de kraliyet tacına muhallebi fırlatıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir grup gösterici, İngiltere kraliyet tacının sergilendiği odada İngiltere’deki evsizlik ve vergi eşitsizliğine dikkat çekmek üzere bir eylem düzenledi.

İngiltere Kraliyet ailesine ait mücevherlerin sergilendiği Londra Kalesi’nde yerel saat ile 10.00 sıralarında yaşanan olayda kendini "sivil direniş grubu" olarak tanıtan "Gücü Geri Al" (Take Back Power) adlı grubun üyeleri tacın etrafındaki cam korumaya muhallebi ve kırıntılı elma tatlısı fırlattı.

Yetkililer göstericilere hızlı bir şekilde müdahale ederken yanlarında "Zenginleri vergilendirin" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "Demokrasi parçalandı. İngiltere çökmüş halde. Zenginler varlıklarına varlık katarken sokakta ölen evsizler var. Yılın bu zamanları onlar için en zor dönem. Bu iğrenç bir durum" sloganlarını attı.

Eylemin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekerken grup tarafından daha sonra yayımlanan bir açıklamada, İngiltere’deki barınma tutarlarının yüksekliğine değinilerek, "Ülkemiz gözlerimizin önünde parçalanıp gidiyor. Bu ülkede evsiz kişilerin sayısından fazla boş ev bulunurken, İngiltere Kralı III. Charles’ın taç giyme töreninde geçtiği yollarda bugün hayatını kaybeden evsiz kişiler var. Aşırı zenginlerin de kendi paylarına düşen ödemeleri yapma zamanı geldi" ifadeleri kullanıldı.

Polis, olaydaki 4 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, polisin incelemeleri devam ederken mücevher sergisinin halkın ziyaretine kapatıldığını bildirdi. Serginin öğleden sonra tekrar ziyarete açıldığı aktarılırken, taçta herhangi bir hasar oluşmadığı belirtildi.

İngiltere Kralı III. Charles’ın kraliyet tacını nadir olarak İngiltere parlamentosunun açılışı gibi bazı resmi etkinliklerde taktığı biliniyor. Kral Charles, söz konusu tacı aynı zamanda Westminster Kilisesi’nde gerçekleştirilen taç giyme töreninin ardından Buckingham Sarayı’na dönüşünde de takmıştı.