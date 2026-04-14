İngiltere’de ortaya çıktı: ABD tanker uçağında şarapnel izleri

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı, İngiltere’deki RAF Mildenhall Üssü’nde görüntülendi.

Ohio Ulusal Muhafızları’na ait olduğu belirtilen uçak, pazar günü havacılık fotoğrafçısı Mark Lynham tarafından kayda alındı.

Lynham, görüntüleri sosyal medya hesabından “Şarapnel hasarı?” notuyla paylaştı.

Uzmanlara göre uçağın gövdesinde, kokpitten kuyruk kısmına kadar uzanan çok sayıda yama dikkat çekiyor.

Uzmanlar, uçağın geçtiğimiz ay Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde bulunduğu sırada İran’ın balistik füze saldırısına maruz kalmış olabileceğini öne sürdü.

Söz konusu saldırıda ABD’ye ait bir erken uyarı uçağının (AWACS) imha edildiği belirtilmişti.

Analistler, uçağın daha kapsamlı bakım ve onarım için RAF Mildenhall’a getirilmiş olabileceğini belirtiyor.

Üs, ABD Hava Kuvvetleri’nin 100’üncü Yakıt İkmal Kanadı’na ev sahipliği yapıyor.