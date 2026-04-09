İngiltere’de Yeşiller Partisi’nden İsrail’e yaptırım çağrısı

Birleşik Krallık’ta Yeşiller Partisi Eş Başkanı Zack Polanski, yerel seçim kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada hükümete İsrail’e yönelik “güçlü yaptırımlar” uygulama çağrısında bulundu.

Polanski, Londra yönetiminin İsrail ile ticari ve diplomatik ilişkilerini sürdürmesini sert sözlerle eleştirdi.

Polanski, konuşmasında hükümete seslenerek, “Bu hükümetin İsrail’e karşı güçlü yaptırımlar uygulaması için daha ne gerekiyor?” diye sordu. İsrail’in hâlâ uluslararası toplumdan diplomatik ve ticari ayrıcalıklar görmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

İngiltere hükümetine çağrısını sürdüren Polanski, İsrail ile yapılan ticaret anlaşmasının geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendiren Polanski, “Bu sürecin sona erdirilmesi gerekiyor” dedi.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA ÇAĞRISI

Polanski, daha önce de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu’nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararıyla karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Polanski, Haziran 2025’teki savaş sırasında İsrail’in İran’ın nükleer tesisleri ve balistik füze programına yönelik saldırılarını da “korkunç ve hukuka aykırı” olarak değerlendirdi.

Yahudi kimliğine de değinen Polanski, “çok Siyonist” bir ailede büyüdüğünü ancak İsrail’in zamanla değiştiğini düşündüğünü belirterek, artık kendisini “Siyonist olarak görmediğini” ifade etti.