İngiltere'den İran'a yaptırım, Suudi Arabistan'a askeri destek: Hava üssüne saldırı planı Tahran'da mı hazırlandı?

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, parlamentoda yaptığı konuşmada, geçen ayın sonunda RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik olduğu öne sürülen saldırı planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör suçları şüphesiyle beş kişinin gözaltına alındığı soruşturmaya değinen Burnham, saldırı hazırlığının arkasında İran'ın bulunduğuna yönelik değerlendirmelerini sertleştirdi.

Daha önce İran'ın olayda rol oynadığına ilişkin "güçlü işaretler" bulunduğunu belirten Burnham, son açıklamasında planın İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.

Parlamentoda milletvekillerine seslenen Burnham, "Değerlendirmelerimize göre, söz konusu planın büyük olasılıkla İran'da koordine edildiğini ve neredeyse kesin olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiğini doğrulayabilirim" dedi.

İngiltere topraklarında bu tür tehditlere izin vermeyeceklerini vurgulayan Burnham, İran'ın suç örgütleri üzerinden yürüttüğünü öne sürdüğü faaliyetlere karşı daha sert önlemler alınacağını belirtti.

Burnham, "İran'ın suç ağlarını kullanmasına karşı mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Bu ağları ve finansman kaynaklarını hedef almak için tüm yetkilerimizi kullanacağız. İran'ın ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun bize zarar verme kapasitesini sınırlandırmak amacıyla yeni yaptırımlar uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Burnham'ın açıklamalarıyla birlikte İngiltere hükümeti, iki İran vatandaşına yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu.

Karar kapsamında iki kişinin İngiltere'deki mal varlıkları dondurulurken ülkeye girişleri yasaklandı. Ayrıca söz konusu kişilerin İngiltere'de herhangi bir şirketin yönetiminde görev almaları da engellendi.

SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ DESTEK

Burnham, konuşmasında Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında tırmanan gerilime de değindi. Konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirten Burnham, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a yönelik askeri desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Bu kapsamda Suudi Arabistan'a hava savunma desteği sağlama ve havada yakıt ikmali için Voyager tipi bir uçak gönderme kararı aldıklarını belirten Burnham, "Bugün itibarıyla 14 operasyonel görevin tamamlandığını doğrulayabilirim" dedi.

İngiltere'nin bölgeye sağladığı askeri desteğin sivillerin korunması açısından gerekli olduğunu savunan Burnham, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıları da kınadı.