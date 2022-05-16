İngiltere duyurdu: Belarus güçleri Ukrayna sınırında yoğunlaştı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:43

Rusya-Ukrayna savaşı Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde devam ederken, Belarus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birliklerin Ukrayna sınırına sevk edilmeye başlandıkları öne sürüldü.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşına dair günlük bir basın brifingi yayınladı.

Savunma Bakanlığı, Belarus güçlerinin askeri hareketlerine dikkat çekerek, Ukrayna sınırında yoğunlaştıklarını bildirdi.

'UKRAYNA'YI KUZEYDEN DE OYALAMAK İSTİYORLAR'

Bakanlığa göre, birliklerin sınıra yoğunlaşması, Ukrayna'nın kendi birliklerini sınıra yakın tutmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Bu nedenle de Ukraynalı birliklerin, ülkenin doğusunda Donbas'ta devam eden çatışmalarda moral bozukluğuna ve güç kaybetmesine yol açacağı tahmin ediliyor.

Belarus'un bu sayede Ukraynalı birlikleri kuzeyden oyalayacağı düşünülüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, Ukrayna sınırına yoğunlaşan Belarus güçleri arasında hava savunma, topçu ve füze kuvvetleri yer alıyor.