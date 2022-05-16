İngiltere duyurdu: Belarus güçleri Ukrayna sınırında yoğunlaştı
İngiltere, Belarus güçlerinin Ukrayna sınırında yoğunlaştığını bildirdi.
Rusya-Ukrayna savaşı Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde devam ederken, Belarus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birliklerin Ukrayna sınırına sevk edilmeye başlandıkları öne sürüldü.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşına dair günlük bir basın brifingi yayınladı.
Savunma Bakanlığı, Belarus güçlerinin askeri hareketlerine dikkat çekerek, Ukrayna sınırında yoğunlaştıklarını bildirdi.
'UKRAYNA'YI KUZEYDEN DE OYALAMAK İSTİYORLAR'
Bakanlığa göre, birliklerin sınıra yoğunlaşması, Ukrayna'nın kendi birliklerini sınıra yakın tutmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Bu nedenle de Ukraynalı birliklerin, ülkenin doğusunda Donbas'ta devam eden çatışmalarda moral bozukluğuna ve güç kaybetmesine yol açacağı tahmin ediliyor.
Belarus'un bu sayede Ukraynalı birlikleri kuzeyden oyalayacağı düşünülüyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, Ukrayna sınırına yoğunlaşan Belarus güçleri arasında hava savunma, topçu ve füze kuvvetleri yer alıyor.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı