İngiltere duyurdu! Yeni vize ile çalışma izni almak kolaylaşacak

21 Eylül 2022 Çarşamba, 18:17

İngiltere, hızla büyüyen şirketlere istihdam sağlamak için yeni bir vize türü açıklandı. 22 Ağustos tarihinde açıklanan 'scale-up' isimli vize, kriterlerinin daha kolay karşılanabilir olma özelliği ile diğer vize türlerinden ayrılıyor. Scale-up kategorisine giren bir iş yerinden en az 6 aylık iş teklifi alan kişiler bu vize türüne başvurabilecek ve kabul almaları halinde İngiltere’de 2 yıllık oturum elde edebilecek.

Bir iş yerinin scale-up kategorisinde sayılması için cirosunu veya çalışan sayısını 3 yıl boyunca her yıl yüzde 20 oranında büyütmüş olması şartı aranıyor. Aynı şekilde 3. yılın başında şirketin en az 10 çalışanı olması isteniyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Yalnızca internet üzerinden kabul edilen başvuruların İngiltere dışından 3 haftada, İngiltere içinden 8 haftada sonuçlandığı ifade ediliyor.

Scale-up vizesi için başvuran herkesten 715 sterlin ücret talep ediliyor. Aynı zamanda kabul halinde İngiltere’deki ilk ayı geçirebilecek (en az 1.270 sterlin) kadar paranın da hesapta olması isteniyor. Buna ek olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için de kişi başı 624 sterlinlik bir ücretin yatırılması gerekiyor.