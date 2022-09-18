Amerika kıtasında vizesiz gidebileceğiniz 20 ülke: Vizesiz kaç gün kalabilirsiniz?

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 16:04
<p><strong>1-ANTİGUA ve BARBUDA</strong></p> <p>180 gün süre ile vizesiz seyahat edebilirsiniz.</p>

1-ANTİGUA ve BARBUDA

180 gün süre ile vizesiz seyahat edebilirsiniz.

<p><strong>2- ARJANTİN</strong></p> <p>90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz</p>

2- ARJANTİN

90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz

<p><strong>3- BAHAMALAR</strong></p> <p>90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.</p>

3- BAHAMALAR

90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.

<p><strong>4- BARBADOS</strong></p> <p>90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz</p>

4- BARBADOS

90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz

<p><strong>5- BELİZE</strong></p> <p>90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz</p>

5- BELİZE

90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz

<p><strong>6- BOLİVYA</strong></p> <p>90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz</p>

6- BOLİVYA

90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz

<p><strong>7- BREZİLYA</strong></p> <p>90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz</p>

7- BREZİLYA

90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz

<p><strong>8- BRİTANYA VİRJİN ADALARI</strong></p> <p>30 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz</p>

8- BRİTANYA VİRJİN ADALARI

30 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz

<p><strong>9- DOMİNİKA</strong></p> <p>21 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz</p>

9- DOMİNİKA

21 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz

<p><strong>10- DOMİNİK CUMHURİYETİ</strong></p> <p>30 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.</p>

10- DOMİNİK CUMHURİYETİ

30 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.

<p><strong>11- EKVATOR</strong></p> <p>90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.</p>

11- EKVATOR

90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.

<p><strong>12- EL SALVADOR</strong></p> <p>90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.</p>

12- EL SALVADOR

90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.

<p><strong>13- GUATEMALA</strong></p> <p>90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.</p>

13- GUATEMALA

90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.

<p><strong>14- HAİTİ</strong></p> <p>Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz.</p>

14- HAİTİ

Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz.

<p><strong>15- HONDURAS</strong></p> <p>90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.</p>

15- HONDURAS

90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.

<p><strong>16- JAMAİKA</strong></p> <p>90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.</p>

16- JAMAİKA

90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.

<p><strong>17- KOLOMBİYA</strong></p> <p>90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.</p>

17- KOLOMBİYA

90 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.

<p><strong>18- KOSTA RİKA</strong></p> <p>30 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.</p>

18- KOSTA RİKA

30 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.

<p><strong>19- PERU</strong></p> <p>180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz seyahat edebililirsiniz.</p>

19- PERU

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz seyahat edebililirsiniz.

<p><strong>20- SAİNT LUCİA</strong></p> <p>42 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.</p>

20- SAİNT LUCİA

42 gün süre ile vizesiz seyahat edebililirsiniz.

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