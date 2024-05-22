İngiltere erken seçime gidiyor: Başbakan Rishi Sunak tarihi açıkladı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz’da erken seçim yapılacağını açıkladı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.
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