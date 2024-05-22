İngiltere erken seçime gidiyor: Başbakan Rishi Sunak tarihi açıkladı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz’da erken seçim yapılacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 19:21
İngiltere erken seçime gidiyor: Başbakan Rishi Sunak tarihi açıkladı
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

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