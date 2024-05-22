İngiltere'de enflasyon geriledi

İngiltere'de yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:39
İngiltere'de enflasyon geriledi
Abone Ol google-news

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, ülkede enflasyon marttaki yüzde 3,1 seviyesinden nisanda yüzde 2,3'e geriledi.

Piyasa beklentisi, enerji fiyatlarındaki keskin düşüşün etkisiyle enflasyonun yüzde 2,1'e ineceği yönündeydi.

Ülkede tüketici fiyatları nisanda aylık bazda ise yüzde 0,3 yükseldi.

Gaz ve elektrik fiyatlarındaki düşüş, enflasyona en büyük aşağı yönlü katkıyı sunarken, enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,9 oldu.

Çekirdek enflasyon martta yıllık bazda yüzde 4,2 olarak ölçülmüştü.

Hizmet sektörü enflasyonu ise nisanda yıllık bazda yüzde 5,9 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu martta yüzde 6 olarak kayıtlara geçti.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, elektrik ve gaz fiyatlarının enflasyonda düşürücü etki yaptığını belirterek, tütün ve gıda fiyatlarının da yıllık bazda gerilediği ancak bunun akaryakıt fiyatlarındaki hafif yükselişle dengelendiğini ifade etti.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi ile tartışan kiracı doğalgazı açıp apartmanı havaya uçurdu

Ev sahibi ile tartışan kiracı doğalgazı açıp apartmanı havaya uçurdu
Adnan Oktar davasında ara karar!

Adnan Oktar davasında ara karar!
CHP, Suruç Katliamı davası için heyet görevlendirdi

CHP, Suruç Katliamı davası için heyet görevlendirdi
İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı

İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı
Ayhan Bora Kaplan davası devam ediyor: Tutuklu emniyet görevlilerinin dinlenilmesi talepleri reddedildi

Ayhan Bora Kaplan davası devam ediyor: Tutuklu emniyet görevlilerinin dinlenilmesi talepleri reddedildi
Tuzla’da toprak kayması: 2 kişi yaralandı

Tuzla’da toprak kayması: 2 kişi yaralandı
Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması

Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”

Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”