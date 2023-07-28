İngiltere, gizli askeri e-posta mesajlarını yanlışlıkla Mali'ye gönderdi

Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:51

Güncelleme: 28.07.2023 - 10:51

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın, Pentagon'a gönderilmesi gereken "az sayıda" e-postayı yazım hatası nedeniyle Mali'ye gönderdiği ortaya çıktı.

Savunma Bakanlığı, yetkililerin yazım hatası nedeniyle gizli bilgiler içeren e-postaları farkında olmadan Mali'ye göndermesi üzerine soruşturma başlattı.

Pentagon'a gönderilmesi planlanan "az sayıda" e-posta, bir e-posta adresindeki "i" harfinin yanlışlıkla atlanması nedeniyle Mali'ye gönderildi.

İngiliz yetkililer, mesajları ABD ordusunun ".mil" alan adı yerine Batı Afrika ülkesinin ".ml" alan adı ile biten bir adrese gönderdi.

Aynı hatanın ABD'de de yapıldığı ve milyonlarca askeri e-postanın Mali'ye gitmesine yol açtığı bu ayın başlarında ortaya çıkmıştı. The Times'ın aktardığına göre İngilizlerin bu hatasının boyutu, ABD'nin yaptığı hatanın yanında sönük kaldığı ileri sürüldü.



