02 Kasım 2021 Salı, 04:00

İngiltere ile Fransa arasındaki balıkçılık krizi büyüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrasında önceki gün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin “10 aydır çalışıyoruz. Bazı balıkçılara ruhsat verildi ve bunu memnuniyetle karşılıyorum ama daha birçok ruhsat hâlâ anlaşılmayan nedenlerle verilmedi. Bazı ruhsatlarda hâlâ sabitlenmemiş metodolojiler var. Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği, ‘Bu yaklaşıma bağlı kalırsanız, misilleme önlemleri alınacaktır’ demeye başlamak için her türlü hakka sahiptir” ifadelerini kullandı. Dileğinin misilleme yoluna gitmemek ve anlaşmaya varılmasının olduğunu belirten Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bu sorunun çözümü üzerinde konuştuklarını kaydetti. Macron, görüşmenin ardından İngiliz hükümetine talep edilen belgeleri ilettiklerini ifade ederek “Top artık onlarda. İngilizler açık şekilde harekete geçmezse planlanan misilleme önlemleri hayata geçirilecek” dedi. Yaptırımlar arasında İngiliz balıkçı gemilerinin Fransız limanlarına yüklerini boşaltmasını yasaklamak ve kamyonlar üzerindeki gümrük kontrollerinin artırılması yer alıyor.

İngiltere’den ise dün “Tehditlerini geri çekmesi için Fransa’ya 48 saat süre tanındığı, aksi takdirde bu ülkeye karşı yasal işlem başlatılacağı” çıkışı yükseldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İskoçya’nın Glasgow şehrinde başlayan 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26), Sky News’e verdiği demeçte, “Fransızların haksız davrandığını ve ticaret anlaşmasının şartlarına uymadığını” kaydetti.

Avrupa Birliği ve İngiltere arasında balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabilmiş ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösterememişti. İngiltere’ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi karasularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ile Fransa arasında gerilime neden olmuştu.