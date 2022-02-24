'İngiltere ile Rusya savaşa girebilir'

24 Şubat 2022 Perşembe, 17:01

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatması tüm dünyada yankı buldu. ABD ve NATO'yu sayısız kez uyardıklarını ancak uyarılarının ciddiye alınmadığını belirten Putin, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada başta ABD olmak üzere Rusya'nın varlığını tehdit ettiğini düşündüğü NATO'yu çok sert ifadelerle hedef aldı.

Rusya ve Ukrayna krizinde Avrupa ülkeleri kontrollü bir tutum izlemeye çalışsa da İngiltere, Ukrayna'ya desteğini açıktan belli etmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna’ya askeri destekten söz etmişti. Bugünkü gelişmelerin sonrasında da ilk hamle yine İngiltere'den geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO liderlerini acil toplantıya çağırdı. Peki, İngiltere'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatması nasıl değerlendirildi? İngiliz medyasına neler yansıdı? Öne çıkan kaygılar neler? Süreci, İngiltere Londra'da gazetecilik yapan Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) üyesi ve Londra Gündem haber sitesinin kurucusu Taner Bildik, Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Taner Bildik

İşte Bildik'in aktarımları:

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon başlatması sonrası gözler NATO’ya çevrildi. Gerilimin hızla tırmandığı günlerde peş peşe ABD, İngiltere ve NATO müttefiki ülkeler yaptırım tehdidinden tutun da bölgeye askeri yardıma kadar her kozu kullandı. Ancak bu davranışlar bazı uzmanlara göre Putin’in ekmeğine yağ sürdü. Dünyadaki tepkileri de mercek altına alan Putin Ukrayna harekatını başlatmakta sakınca görmedi ve Rus ordusu her ne kadar bunu bir savaş olarak görmediklerini açıklasa da savaş fiilen başlamış oldu.

Peki bundan sonra ne mi olacak? Herkesin aklındaki soru elbette bu fitilin yeni bir dünya savaşını tetikleyip tetiklemeyeceği…

İNGİLTERE ESAS AKTÖR

Krizin başından bu yana ABD ekonomik yaptırım dışında çok da sesini çıkarmıyor. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson sık sık Ukrayna’ya askeri destekten bahsediyor, bunun Avrupa’da büyük bir savaşın başlangıcı olduğunu tekrarlayıp duruyor. Bu gün de ilk hamle Johnson’dan geldi ve NATO liderlerini acil toplantıya çağırdı.

İNGİLTERE RUSYA İLE SAVAŞA GİREBİLİR!

NATO’nun eski başkomutan yardımcısı Sir Richard Shirreff, Rusya’nın NATO bölgesine girmesi halinde İngiltere’nin de savaşa gireceğini öne sürdü. Hatta ‘Elimizde bulunan güçleri seferber etmeliyiz. Doğu'yu Rusya'ya karşı güçlendirmeliyiz' dedi. Shirreff, İngiltere'nin ilk savunma hattının, Ukrayna'nın işgalinden sonra sıranın kendilerine gelmesinden korkan eski Sovyetler Birliği devletlerinin (Letonya, Litvanya ve Estonya) sınırı olduğunu söyledi. Bu akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Johnson’un yeni yaptırımları açıklaması bekleniyor. O saate kadar NATO müttefiklerinden yeni bir karar çıkar mı bilinmez ama İngiltere’nin bu krizde başrolde olacağı kesin.

TÜRKİYE İÇİN KORKUTAN SENARYO

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon başlatmasıyla ekonomik anlamda da büyük bir sıkıntı dünyanın kapısına geldi dayandı. Doğalgaz fiyatları an itibarıyla Avrupa’da %35 zamlandı. Rusya ile ticari ilişkiler askıya alınıyor. Borsalarda panik havası esiyor. Rusya ve Ukrayna ile sıkı ticareti olan ülkeler panik içerisinde. Çünkü bu ülkelerden ithal edilen ürün ve hammaddelere görülmemiş zamların gelmesi bekleniyor. Hele ki Türkiye gibi tarım, enerji ve turizm açısından kilit öneme sahip iki ülke arasındaki gerilim şimdiden kara kara düşündürüyor.

Tabii bunlar ilk etaptaki sorunlar. Savaşın seyrinin değişmesi NATO üyesi Türkiye’yi daha da zor durumda bırakabilir. Montrö Anlaşması'nın önemi, S-400 sorunu şimdilik gündem değil ancak kriz bu hızla büyürse NATO üyesi Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle kendisini krizin kucağında bulabilir.