İngiltere ilk Müslüman başbakanına mı hazırlanıyor?

ABD’de Jeffrey Epstein’e ilişkin yeni belgelerin yayımlanmasının ardından İngiltere’de siyasi kriz derinleşirken, Başbakan Keir Starmer üzerindeki baskı giderek artıyor.

Westminster kulislerinde, olası bir liderlik değişimi ilk kez bu denli açık şekilde tartışılırken, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood adı potansiyel halefler arasında öne çıkıyor.

Sürecin merkezinde, Jeffrey Epstein ile geçmişte bağlantıları gündeme gelen Peter Mandelson’un Washington Büyükelçisi olarak atanması yer alıyor. Mandelson’un geçmiş ilişkilerine dair belgelerin ABD’de kamuoyuna yansıması, Labour Partisi içinde ciddi bir tepkiye yol açtı.

Tepkilerin büyümesi üzerine Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney istifa etti. Bu adımın Starmer’ı korumayı amaçladığı belirtilse de parti içindeki hesaplaşmayı durdurmaya yetmedi.

Labour çevrelerinde, hükümetin krizi yönetemediği ve siyasi faturanın doğrudan başbakana kesilebileceği görüşü giderek yaygınlaşıyor.

“HALEF” TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Krizle birlikte Labour Partisi içinde olası liderlik senaryoları daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Parti kaynaklarına göre, Starmer’ın siyasi geleceği artık “belirsiz” olarak değerlendiriliyor.

Bu süreçte öne çıkan isimlerin başında İçişleri Bakanı Shabana Mahmood geliyor.

Starmer’a yakınlığıyla bilinen Mahmood, parti içinde disiplinli, hukuki altyapısı güçlü ve kriz dönemlerinde öne çıkan bir figür olarak görülüyor.

SHABANA MAHMOOD KİMDİR?

45 yaşındaki Shabana Mahmood, hukuk eğitimi almış bir siyasetçi. Oxford Üniversitesi Lincoln College’da hukuk okuyan Mahmood, siyasete girmeden önce baro üyesi olarak görev yaptı.

2010 yılında parlamentoya girerek, İngiltere’de seçilen ilk Müslüman kadın milletvekillerinden biri oldu.

2025’te İçişleri Bakanı olan Mahmood, özellikle göç ve sınır güvenliği politikalarında sert tutumuyla dikkat çekti.

Daimi oturum süresinin uzatılması ve “yerleşimin bir hak değil ayrıcalık olduğu” yönündeki açıklamaları, parti içinde tartışmalara yol açtı.

OLASI İLK MÜSLÜMAN BAŞBAKAN

Mahmood’un olası bir liderlik yarışında öne çıkması, İngiltere açısından tarihi bir anlam taşıyor. Böyle bir senaryoda, Shabana Mahmood ülkenin ilk Müslüman başbakanı olacak.

Bazı Labour milletvekilleri, Mahmood’un Müslüman seçmenlerle yeniden bağ kurma potansiyeline dikkat çekerken, bazıları ise onun merkezci ve güvenlik odaklı çizgisinin parti tabanında tepki yaratabileceğini savunuyor.

Şu ana kadar resmi bir liderlik yarışının başlatılmadığı belirtiliyor. Ancak Westminster kulislerinde asıl sorunun artık “liderlik değişimi olur mu?” değil, “ne zaman olur?” olduğu yorumları yapılıyor.

Starmer’ın koltuğunu koruyabilmesi, kamuoyu tepkisinin seyri ve parti içi desteğin devam edip etmeyeceğine bağlı görünüyor. Krizin derinleşmesi halinde, Shabana Mahmood’un adı önümüzdeki dönemde daha sık duyulabilir.